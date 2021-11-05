Наибольший прирост зараженных за сутки зафиксировано в Сыктывкаре и Ухте

Всего под медицинским наблюдением находятся 14 578 человек Фото: Архив "КП"

В Коми побит рекорд 2020 года по суточному приросту ковид-зараженных. Согласно данным, из 401 факта инфицирования 114 приходится на Сыктывкар, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Традиционно второе место остается за Ухтой, где наблюдается стремительный рост зараженных. За минувшие сутки лабораторно было подтверждено еще 83 случая заболевания. Тройку замыкает Воркута: там 34 человека получили положительный результат ПЦР-теста.

Также в пятерку лидеров вошли Усинск, где зафиксирован 31 случай заражения, и Сосногорский район (+18).

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