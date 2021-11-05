Температура в ноябре в Коми ожидается выше климатической нормы

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Температура в Коми в ноябре будет теплее на 2-3 градуса. Об этом рассказали синоптики ЦГМС Коми. По словам метеорологов, жителям республики стоит готовиться к обильным осадкам в последний месяц осени.

- Месячное количество осадков составит 120-160% от средних многолетних значений. Так, норма 37-55 мм, в крайних восточных районах 57-82 мм, - объяснили синоптики.

Также они уточнили, что ноябрьская погода будет формировать преимущественно под влиянием циклонов. В связи с этим прогнозируется преобладание облачной погоды с частыми осадками в виде снега, мокрого снега, в отдельные периоды — и дождя.

По словам метеорологов, с третьего ноября в республике началось потепление, продлится оно аж до второй декады. Температура воздуха в эти дни будет достигать +3...+8 градусов тепла. Ночью же столбик термометра опустится до -1...-6 градусов, но в отдельные ночи при прояснении возможно понижение до -8...-15.

Менее устойчивой прогнозируется погода на на крайнем северо-востоке. Там при затоке арктического воздуха в течение суток температура воздуха будет в пределах -8...-15С, в отдельные ночи возможно усиление морозов до -20 градусов и ниже.

Снижение температурного фона предполагается в заключительные 10 дней ноября. преобладающие дневные температуры будут составлять -2…-7 градусов, преобладающие ночные -10...-15 градусов. Велика вероятность, что в последней пятидневке дневные температуры понизятся до -10...-15 градусов, ночные — до -18...-25 градусов. Установление ледостава на реках Коми наиболее вероятно в третьей декаде ноября.

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