В Коми обнаружен труп мужчины в моторной лодке

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В Ухте произошла трагедия, унесшая жизнь 56-летнего мужчины. Горожанин замер насмерть в своей моторной лодке. О смертельном случае рассказал интернет-портал «КомиОнлайн» со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете.

Уточняется, что тело мужчины было найдено очевидцами на реке Ухта. Оказалось, что ухтинца разыскивают с 21 октября. По словам его родственников, он ушел на рыбалку и не вернулся. Поиски мужчины подошли к концу через четыре дня, когда стало известно, что он умер.

Экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Признаков криминала не обнаружили и не стали возбуждать уголовное дело, сообщили в СК.

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