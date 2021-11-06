В четырех городах Коми обнаружено наибольшее количество зараженных COVID-19

По официальной информации Управления Роспотребнадзора, пятерка лидеров выглядит так же, как и сутки назад Фото: Архив "КП"

В Коми число инфицированных ковидом превысило 81 тысячу человек, а за сутки установлен новый рекорд по заболевшим. По данным Роспотребнадзора, за последние 24 часа 405 человек получили положительный результат ПЦР-теста.

Четверть из них приходится на Сыктывкар. В городе лабораторно подтверждено 112 новых фактов заболевания. На втором месте располагается Ухта, где также стремительно растет число заражений - 82 за сутки. Третье место делят Воркута и Усинск с 33 зараженными.

Специалисты также отметили Сосногорский район, где за сутки количество инфицированных прибавилось на 20.

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 81 317 случаев заболевания COVID-19, а под медицинским наблюдением находятся 14 578 человек.

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