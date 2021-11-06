Причиной задымления телебашни в Сыктывкаре стал фейерверк

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В Сыктывкаре заискрилась телебашня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми. Оказалось, что причиной задымления конструкции стал фейерверк, который попал в башню. Ранее в ведомстве заявили, что причиной инцидента стала неисправность электрооборудования.

- В ходе разведки возгорания не обнаружено. Предварительная причина происшествия - неисправность электрооборудования. Электрооборудование было обесточено дежурной службой объекта, - говорится в релизе МЧС.

Салют запустила сотовая компания «Теле2». В социальных сетях горожане шутят, что оператор поздравил столичный телеканал с 20-летним юбилеем.

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