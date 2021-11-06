В Сыктывкаре отключат холодную воду

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В некоторых районах Сыктывкара отключат водоснабжение. Об этом сообщает городская администрация. Как рассказали в мэрии, холодную воду отключат в Верхнем и Нижнем Чове. Также в сыктывкарской Орбите будет существенно снижено давление в системе ХВС.
Указанные выше ограничения будут действовать с десяти часов вечера сегодня, 6 ноября, до шести завтрашнего утра, 7 ноября. Причиной неудобств жильцов станет устранение утечки на водоводе диаметром 800 миллиметров в районе улице Печорской, Ее выявили при плановом обходе, сообщает «Сыктывкарский водоканал».
Как пояснили в предприятии, в настоящий момент на месте работает аварийная бригада, идут ремонтные работы. «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства, а также просит жителей указанных районов произвести запас воды на указанный период.
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