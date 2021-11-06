МЧС Коми: Воркуту засыпет снегом

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В Воркуте объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков. В городе ожидается обильный снегопад.

- В ночь на 7 ноября в Воркутинском районе ожидается сильный снег (6 мм и более), - заявили в ведомстве.

Жителей Воркуты просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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