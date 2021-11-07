В Усинске планируется создать муниципальный приют для бездомных собак

В Усинске придумали, как решить проблему с собаками. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Усинске решили создать муниципальное учреждение для бездомных собак, рассчитанное на 100-150 особей. Безнадзорных животных планируется вылавливать, содержать и стерилизовать. Об этом в ходе программы «Личный прием» на телеканале «Юрган» сообщил мэр Усинска Николай Такаев.

Проблема беспризорных собак в Усинске стоит весьма остро. Только в 2020 году было отловлено 229 животных. Северный город числится в лидерах по количеству пострадавших жителей от бездомных зверей, в учреждениях здравоохранения в прошлом году зафиксировано более 200 обращений. Сейчас бездомными собаками в городе занимается индивидуальный предприниматель, контракт с которым действует до конца 2021 года.

- С января мы планируем, что будем уже сами заниматься [отловом собак], - отметил Такаев, подчеркнув, что работать в приюте будут не только волонтеры, также предусмотрен штат работников. Распоряжение мэр уже подписал, процедура создания организации запущена, подобрана территория для размещения.

В местном приюте для собак «Белый свет» идею восприняли скептически, уточняет БНК. Сотрудники существующего приюта считают, что их просто-напросто лишают работы. Благодаря работе приюта «Белый свет», по мнению сотрудников, «количество укусов от бездомных животных в Усинске снизилось более чем в 2 раза за 2 года, а количество стерилизованных животных за 2 года - более 700 (количество отловленных - более 800)».

- Будет обычная живодерня, попросту выброшенная из правового поля. Основной способ умерщвления животных будет - запихивание кучи животных в одну клетку, чтобы они там грызли друг друга до смерти. Ну и, естественно, голод, - считают сотрудники приюта «Белый свет».

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