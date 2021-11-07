С жителя Коми взыскали долги за ЖКУ через суд

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми, в Княжпогостский районный суд с иском о взыскании задолженности за тепловую энергию и водоотведение обратилось АО «КТЭК».

- Княжпогостцы требования о долге не признали, посчитав, что коммунальные услуги предоставлены ненадлежащего качества, мол, тепло в квартиру не поступает, а радиаторы отопления заменены в доме самостоятельно. Кроме того, водой наниматели пользуются из водоразборной колонки в 30-ти метрах от дома, - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ни в УК, и в аварийку жильцы не обращались. То есть факт ненадлежащего исполнения коммунальных услуг установлен не был.

Досконально изучив дело, суд также учел, что один из ответчиков к причине ненадлежащего теплоснабжения указывал на неисправную систему отопления внутри дома, за которую АО «КТЭК» вообще не отвечает. А водоснабжение с помощью и платы за это платы соответствует Правилам дома. Таким образом, у суда не имелось основания для отказа в иске. Решение суда не вступило в законную силу.

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