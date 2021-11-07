Сыктывкар, Ухта и Воркута лидируют по числу заболевших COVID-19

Фото: архив КП.

В Коми растут показатели заболеваемости коронавирусом. Региональный Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по муниципалитетам республики, пять из которых в лидерах по количеству инфицированных COVID-19.

Традиционно на первом месте по заболевшим коронавирусом Сыктывкар, прирост за сутки – 113 случаев, второе место занимает Ухта – 83, третье Воркута – 32. На почетном четвертом месте Усинск – 30, на пятом Сосногорский район – 22.

Уточняется, что все инфицированные находятся под наблюдением медиков, им оказывается помощь. Всего на 7 ноября в Коми выявлено 81 714 (+397) случаев заболевания COVID-19.

Кстати, смертельными жертвами вируса с начала пандемии стали 2 035 человек. Странно, но за последние сутки данный показатель не увеличился. Точно так же как и показатель количества выздоровевших пациентов (+0 за последние 24 часа). За все время пандемии в Коми выздоровели 70 007 пациентов.

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