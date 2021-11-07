Росгвардейцы поймали укравшего в магазине еду и алкоголь воркутинца

Фото: Росгвардия Коми.

В Заполярье росгвардейцы задержали вора, который украл в сетевом магазине еду и алкоголь. Еще и подрался с продавцом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Воркутинские сотрудники Росгвардии, патрулируя город, получили сигнал от дежурного - сработал сигнал тревожной кнопки в одном из сетевых магазинов по улице Яновского.

Приехав на место, сотрудники вневедомственной охраны увидели драку на воде в магазине. Оказалось, что некий злоумышленник прихватил в магазине продукты питания и алкоголь и двинулся к выходу, не заплатив. Но его вовремя заметил продавец, решивший его задержать до приезда полиции и охраны.

Вора доставили в городскую полицию, сейчас проводится проверка, говорится в сообщении Управления Росгвардии по Коми.

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