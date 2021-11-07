Для участия в «Большом этнографическом диктанте» у жителей Коми остался один день

Фото администрации Сыктывдинского района.

У жителей Коми остался один день, чтобы принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Оценить уровень этнокультурной грамотности можно онлайн - прямо ЗДЕСЬ.

Напомним, «Большой этнографический диктант» проводится в преддверии Дня народного единства по всей стране с 3 по 7 ноября. В этом году - уже в шестой раз. В 2020 году диктант написали 1,7 млн человек в России и странах-участницах, в Республике Коми - 12 281 человек.

По словам организаторов, диктант представлен в тестовой форме и состоит из 30 вопросов, 20 из которых - общефедеральная часть, 10 - уникальная часть о конкретном регионе (который каждый может выбрать перед началом тестирования). Проверь себя!

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