Волонтеры Коми ищут 62-летнего усатого жителя Печоры

Об Александре Балакшине уже 10 дней нет никаких вестей.

Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт объявили поиски пропавшего 62-летнего жителя Печоры Александра Балакшина. По информации поисковиков, печорец пропал еще 29 октября. С тех пор о нем нет никаких вестей.

Приметы Александра: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, носит усы. Был одет в темно-зеленую кофту и синие джинсы.

Александр Балакшин. Ориентировка.

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