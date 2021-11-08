Жителям Коми рассказали о симптоме «ковидных пальцев»

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Иммунолог Зоя Скорпилева, работающая в Европейском центре вакцинации, поведала о причинах и симптомах еще одного неприятного осложнения коронавируса – так называемых «ковидных пальцах». Как она объяснила РБК, этот симптом также называют ложным обморожением.

По словам врача, сыпь и другие кожные реакции уже давно включены в симптоматику ковида. «Ковидные пальцы» проявляются как покраснение, покалывание и отек, нередки также пузырьки и гнойники. Это может выявиться как на руках, так и на ногах.

Иммунолог сравнивает симптом с обморожением, только без сильного дискомфорта. Зоя Скорпилева отмечает, что зачастую такой признак проявляется у курильщиков и людей с сосудистыми болезнями.

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