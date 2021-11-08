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Общество8 ноября 2021 8:15

В Коми собачья стая оккупировала детскую площадку

Источник:kp.ru
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Фото: Комиинформ

Фото: Комиинформ

В микрорайоне Орбита в Сыктывкаре стая крупных собак прочно обосновалась на детской площадке. Местный житель прислал фото происходящего в редакцию «Комиинформа». Мужчина обеспокоен тем, что безнадзорные псы способны причинить вред местным детям.

Собаки заняли детскую площадку возле дома по Тентюковской, 125. Обращались ли жильцы в службу отлова, неизвестно.

В то же время пользователей соцсетей заинтересовало другое: как так вышло, что детскую площадку установили вопреки требованиям безопасности прямо под окнами дома? По правилам детская площадка должна быть минимум в 10 метрах от дома, в противном случае упавший с крыши снег или любая вещь с окон может обернуться как минимум травмой для ребенка.

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