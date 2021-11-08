В Коми продлили розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных

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Федеральное правительство подписало официальный документ, по которому во всех регионах, разумеется, включая Коми, продлевается срок розыгрыша денежных призов среди вакцинированных жителей. Напомним, победителям обещают перечислить по 100 тысяч рублей.

Ранее предполагалось, что программа поощрения вакцинации завершится 1 декабря. Согласно новому постановлению срок продлевают до 31 декабря, а количество призеров увеличивают. Для этого власти привлекли дополнительные тиражи – теперь по 100 тысяч рублей перечислят 2 тысячам россиян.

Победителей выберут случайным образом на основании данных реестра о вакцинации. В случае выигрыша человек получит уведомление в госуслугах и увидит свой номер на портале «Бонус за здоровье». Сумму обещают перевести в течение полугода.

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