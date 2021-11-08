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Общество8 ноября 2021 9:50

В Коми лжебанкиры обманули пенсионерку на 75 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Ухте 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщина потеряла свои сбережения, доверившись лжебанкирам, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Известно, что ухтинке позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Центрального банка». По их словам, деньги женщины под угрозой, а чтобы обезопасить их, ей нужно перечислить деньги на специальный счёт. Конечно же, названный счёт оказался электронным кошельком аферистов, куда пенсионерка перечислила 75 тысяч рублей.

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело. Злоумышленники выходили на связь по телефонам, зарегистрированным в Москве.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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