В Сыктывкаре 26-летний мужчина сбил насмерть пешехода

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла смертельная авария, в который погиб 56-летний мужчина. Подробности трагедии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Сообщается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте на Октябрьском проспекте, когда на него наехала корейская легковушка Hyundai Solaris, за рулем которой был 26-летний парень. Удар был такой силы, что пешеход умер практически мгновенно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми водитель насмерть снес человека, еще двое пострадали (подробности)