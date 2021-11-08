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Здоровье8 ноября 2021 12:36

В Усть-Куломском районе Коми после похорон произошла вспышка коронавируса

Источник:kp.ru
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В Усть-Куломском районе после похорон произошла вспышка COVID-19

В Усть-Куломском районе после похорон произошла вспышка COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Усть-Куломском районе в деревне Великополье и селе Помоздино из-за похоронной процессии во время локдауна произошли вспышки COVID-19. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Сообщается, что после прощальной церемонии у десятков человек был диагностирован коронавирус. Выяснилось, что присутствующие открыли крышку гроба, однако в ведомстве заявили, что даже не это стало причиной инфицирования селян.

- Дело не только в крышке гроба. Дело в том, что на похоронах пренебрегли элементарными правилами: была большая скученность людей, прощавшиеся с умершим были без средств индивидуальной защиты, люди не соблюдали дистанцию, обнимались, - цитирует министерство издание «Комиинформ».

За истекшую неделю из муниципального района в Сыктывкар были вывезены 27 пациентов, заболевших COVID-19, в том числе 12 больных были транспортированы на вертолете и двое на автомобиле Центра медицины катастроф Коми, уточнили в ведомстве.

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