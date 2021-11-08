Два района Коми накроют обильный снег и метель

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В отдельных районах Коми объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает МЧС по республике со ссылкой на местных синоптиков, в двух районах Коми ожидается сильный снегопад и ухудшение видимости.

Так, резкое ухудшение погоды прогнозируется в Прилузском и Койгородском районах. По словам метеорологов, количество выпавших осадков будет достигать шести миллиметров.

- В южных районах Коми ожидается метель, с ухудшением видимости до 1000-500 метров, - предоставили неутешительный прогноз синоптики.

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