Жительница Коми обокрала пенсионера из-за нехватки денег на алименты

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Жительница села Зеленец оказалась на скамье подсудимых из-за кражи пенсии у мужчины. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 34-летняя женщина дважды воспользовалась невнимательностью пенсионера и украла у него 19 тысяч рублей.

Все произошло в июле этого года. Женщина, распивая спиртное в компании, воспользовалась тем, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла телефон приятеля и через мобильный банк перевела с его счета на свой 5 тысяч рублей. Почувствовав безнаказанность, спустя непродолжительное время женщина с помощью банковской карты того же знакомого обналичила в банкомате 14 тысяч рублей. Похитительница озаботилась избавлением от улик, удалив из телефона потерпевшего все сообщения.

Похищенные деньги сельская жительница потратила на продукты, удивив продавцов местных торговых точек: расплачивалась за товары она пятитысячными купюрами, тогда как обычно у нее денежных средств не имелось. Злоумышленнице пришлось убеждать кассиров, что банкноты настоящие.

Пострадавший мужчина на следующий день получил из банка выписку по счету, из которого следовало, что на его счете осталось 300 рублей. После обращения в полицию он пояснил, что является пенсионером, и пенсия в размере 16 тысяч рублей – это его единственный источник дохода.

Уже через два дня женщина написала явку с повинной, а в последующем полностью возместила причиненный пенсионеру ущерб. Свой поступок она объяснила трудным финансовым положением и необходимостью платить алименты троим детям, в отношении которых лишена родительских прав.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил женщине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Контроль за поведением осужденной будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция.

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