Жительницу Печоры мошенники обманули на деньги в Tik Tokе

Фото: архив КП.

В Печоре мошенники обманули жительницу города 1979 года рождения. Женщина попалась на уловки злоумышленников в социальной сети «Tik Tok», сообщает МВД по Коми.

Потерпевшая рассказала, что хотела купить товар в популярной соцсети. Выбрала несколько позиций и написала «владельцу интернет-магазина», который в свою очередь вежливо подтвердил, что запрашиваемый товар есть в наличии.

Горожанка без сомнений перевела 4 260 рублей наложенным платежом. Но спустя время желаемую покупку так и не получила. По факту проводится проверка.

МВД по Коми призывает жителей региона быть внимательным при заказе товаров через глобальную сеть «Интернет»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работники ползают в навозе по колено»: в соцсетях распространяются шокирующие фотографии фермы в Палевицах

Специалисты Минсельхоза Коми прокомментировали ситуацию с сельхозпредприятием (подробности)