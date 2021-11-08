Минздрав Коми прокомментировал частые причины отказа от вакцинации

Минздрав разобрал самые популярные причины отказа от вакцинации Фото: Архив "КП"

В Минздраве Коми рассказали и разобрали самые частые причины отказа от вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что госпитализированные пациенты с ковидом чаще всего говорят, что просто не успели, однако это не единственный вариант отговорок в рейтинге.

Я принимаю сильные препараты со сложным механизмом действия: нейролептики и нормотимики. Непонятно, как они и другие психотропные вещества будут взаимодействовать с вакциной

На этот счет есть большая практика. Во-первых, исходя из того, что мы знаем, взаимодействия в целом нет, и на практике мы не видим никаких осложнений. Пациенты принимают лекарства по рецепту, чувствуют себя комфортно. Правда, если после вакцинации температура поднимается выше 38 градусов, рекомендуется на пару дней прекратить пить нейролептики. Это связано с дискомфортом, который накладывается на высокую температуру, если лекарства принять. Антидепрессанты в это время можно не исключать.

Врач отговорил делать прививку, хотя у меня нет противопоказаний

Такой врач думает, добро глядя своему пациенту в глаза: "Хочу ли я, чтобы у него была потенциальная, очень редкая реакция на прививку, которую я рекомендую и он потом поднимет скандал, или пусть он погуляет? Возможно, он заболеет и даже умрет от ковида, но я не буду иметь к этому никакого отношения.

Нужно узнавать, чем руководствуется доктор, когда убеждает вас не делать прививку, если есть сомнения в его аргументах — консультироваться с другими специалистами.

Я переболел ковидом, понимаю, как от него можно вылечиться и как народными методами ослабить симптомы. Организм справится, если уже справился один раз.

Когда мы сталкиваемся с новой и непонятной угрозой, мы пытаемся "приручить" ее и уподобляем другим, уже известным и более понятным рискам. В результате формируется ложное убеждение, что COVID-19 ничем не отличается от известных инфекционных болезней — от гриппа и других ОРВИ — и что для защиты от него достаточно сильного иммунитета. Редкость или отсутствие тех или иных событий в личном опыте приводят к тому, что мы недооцениваем их вероятность: человеку кажется, что если он легко перенес болезнь или даже не обращался к врачу, то так же легко справится с новыми штаммами коронавируса.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя — это может быть опасно

Противопоказанием может являться только период обострения заболевания. По данным поствакцинального наблюдения, переносимость вакцины лучше именно у пожилых людей: у них реже возникают повышение температуры, головная боль, менее выражена слабость в ответ на вакцинацию. Реакция на введение антигена у пожилых не столь мощная, но ее достаточно, чтобы выработать иммунитет. Так или иначе, пожилой возраст сам по себе — не противопоказание для вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут проверять QR-код в общественных местах в Коми с 8 ноября 2021 года (подробности)