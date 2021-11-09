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Общество9 ноября 2021 7:45

Политолог из Сыктывкара блеснул эрудицией на «Своей игре»

Источник:kp.ru
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Фото: предоставлено "Комсомолке"

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Политолог Иван Суманеев из Сыктывкара уже в третий раз принял участие в шоу «Своя игра» на НТВ. Эфир с сыктывкарцем вышел в прошедшие выходные.

Противниками Ивана Суманеева стали старожил программы Юрий Хашимов и редактор Александр Константинов. Поначалу игра уроженца Коми не была безошибочной, однако с помощью аукционов он смог вырваться вперед.

В итоге, как и в предыдущие разы, политолог стал вторым, набрав 8,7 тысяч очков. Ожидаемо первое место ушло Юрию Хашимову, который значительно оторвался от соперников с 40,4 тысячей очков.

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