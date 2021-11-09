В Коми планируют помиловать одного осужденного

Всего было подано 14 ходатайств Фото: Архив "КП"

Одно прошение о помиловании в Коми было успешно одобрено специальной комиссией. По данным главы регионального Минюста Алексея Осташова, это единственное ходатайство, которое было поддержано за год.

В чем именно заключается ситуация осужденного, министр не распространяется. Всего в этом году было подано 14 прошений и проведено 7 соответствующих заседаний. Для сравнения: в прошлом году было 27 заявлений от заключенных и только два получили поддержку.

Сейчас одобренное ходатайство предстоит подписать главе Коми и президенту РФ, однако на любой из этих стадий ходатайство могут развернуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известную в Коми диско-бабушку отказались обслуживать в столовой Усть-Кулома без QR-кода (подробности)