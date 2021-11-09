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Общество9 ноября 2021 9:50

На юго-востоке Коми объявлено штормовое предупреждение из-за метели и снегопада

Источник:kp.ru
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В юго-восточных районах Коми ожидается сильный снегопад и метель

В юго-восточных районах Коми ожидается сильный снегопад и метель

Фото: Архив "КП"

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на республиканских метеорологов.

По прогнозам синоптиков, юго-восток Коми накроет метель, снегопад и сильный туман. Особенно опасно на улицах станет в Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах. Там выпадет за 12 часов, по словам метеорологов, 6-16 мм снега, а на дорогах сильно ухудшится видимость.

- Сегодня, 9 ноября, ожидается сильный снегопад, ухудшение видимости до 1000-500 метров, местами метель, - заключили синоптики.

Жителей республики просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

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