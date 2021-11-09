В Коми выросли цены на бензин и сосиски

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В Коми изменились цены на многие товары в магазинах республики. По сообщению Комистата, жителям региона теперь придется отдать больше денег за сосиски, гречку, овощи и бензин.

Так, за минувшие семь дней сосиски, сардельки подорожали в среднем на 4,7%, маргарин - на 4,0%, мясные консервы для детского питания - на 3,4%. Также заметно выросли в цене масло сливочное (+2,4%), пшено (+2,2%), молоко, сметана, крупа гречневая-ядрица (+1,1-1,6%).

Стоимость овощей также изменилась. Например, картофель подорожал на 2,9%, морковь - на 2,7%, капуста - на 1,4%.

Неприятно удивятся и владельцы авто. На республиканских заправках цены на дизельное топливо увеличились на 0,6%, бензин автомобильный - на 0,2%.

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