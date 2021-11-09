Экс-замруководителя МВД по Коми Владислав Мингела стал генерал-майором

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Владимир Путин подписал Указ «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». В список попал уроженец Коми Владислав Мингела, долгое время трудившийся в правоохранительных органах Коми. Ему Президент присвоил звание генерал-майора полиции.

Сейчас Мингела возглавляет МВД Хакасии. До этого руководил УМВД по Сыктывкару, также занимал должность врио министра внутренних дел Коми.

*** Владислав Эдвардович Мингела родился 23 декабря 1972 года в Корткеросе. Cлужбу в ОВД начал в 1992 году в должности милиционера ОВД Корткеросского райисполкома. Окончил в 1997 году Пермского факультета юридического института МВД России.

Прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции до начальника ОВД Корткеросского района. Занимал должность первого замначальника УВД по Сыктывкару - начальника криминальной милиции.

В июне 2011 назначен начальником УМВД России по Сыктывкару. В 2015 году назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми.

1 июля 2020 года указом Президента Российской Федерации Владислав Мингела назначен на должность министра внутренних дел по Республике Хакасия.

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