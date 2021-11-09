В Коми среди последних 19 человек, умерших от COVID-19, ни один не был вакцинирован

Ни один из скончавшихся за сутки в Коми не был вакцинирован Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 8 ноября, было зафиксировано 400 фактов заражения коронавирусом среди жителей республики, Отмечается, что лишь один человек был вакцинирован. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона с сожалением отметил, что последние 19 летальных исходов были зарегистрированы среди не привитых граждан.

- У нас за сутки 19 человек скончались, эта ужасная цифра. Из них ни один не был вакцинирован. Это страшная статистика, у кого есть сомнения, нужно их решать только вакцинацией, - сказал Уйба.

Также глава Коми отметил, что из 2 980 коек для ковид-пациентов занята 2 191. Владимир Уйба уточнил, что развертывание дополнительных мест - это большие средства из бюджета.

- А ведь средства на развертывание коек могли бы пойти на решение социальных задач, - заключил руководитель республики.

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