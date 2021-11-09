В Коми выпавшие из ВАЗа бетонные блоки повредили две машины: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД Коми.

За 8 ноября в Коми случилось три ДТП, в которых пять человек получили травмы. Еще семь ДТП – с материальным ущербом. Одно из происшествий с пострадавшими произошло в Ухте.

Вчера, 8 ноября, в районе 14 часов водитель автомобиля Исузу ехал по улице Кирпичной, как вдруг из его авто посыпались бетонные блоки прямо на дорогу. На этот груз с разбегу наехали автомашина Ваз и автомобиль Форд. Ваз даже перевернулся.

В результате ДТП двое людей получили травмы различной степени тяжести: водитель Ваза – мужчина 1953 года рождения, и его пассажирка – женщина 1950 года рождения. Пострадавших госпитализировали.

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