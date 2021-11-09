Полиция поймала воркутинца, укравшего оставленный без присмотра сотовый

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В полицию Воркуты обратилась 43-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже дорогостоящего мобильного телефона. Горожанка заметила пропажу, когда отдыхала в кафе.

Сотрудники воркутинской полиции оперативно выяснили личность злоумышленника, сообщает МВД по Коми. Им оказался тоже местный 2000 года рождения. Парень так же как и дама находился в кафе, когда заметил, что воркутинка отошла от своего столика, оставив без присмотра личные вещи. Недолго думая, подозреваемый схватил мобилку и убежал.

- Возбуждено уголовное дело. Вину воркутинец признал. Украденные вещи изъяли, - говорится в сообщении ведомства.

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