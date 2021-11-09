Лечение одного ковид-пациента в тяжелом состоянии обходится Коми в 2,5 млн рублей

Оснащение одной койки для лечения человека в крайне тяжелом состоянии обходится бюджету в 2,5 млн рублей Фото: Архив "КП"

Стоимость лечение пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии оценивается в 2,5 млн рублей. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. По его словам, средства на медпомощь выделяются из бюджета республики.

Амбулаторное же лечение стоит более 40 тысяч рублей, это самый дешевый вариант. Дороже обходится стационарное лечение - за 12 дней придется отдать почти 170 тысяч рублей. Лечение в отделении реанимации обойдет здравоохранению в полмиллиона рублей.

В этом году Коми направила на борьбу с инфекцией 2,5 млрд рублей. Из этих средств большую часть составили выплаты персоналу - 900 млн рублей, 700 млн рублей стоила закупка СИЗов, а также оснащение коечного фонда, закупка лекарств, поставка кислорода, лабораторные исследования.

Глава Коми Владимир Уйба неоднакратно заявлял, что в больницы попадают невакцинированные граждане, лишь малая часть привитых пациентов лечатся стационарно, большинство - амбулаторно, так как течение болезни у них проходит легко.

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