Коми получила более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Коми выделена беспрецедентная сумма на борьбу с коронавирусом Фото: Архив "КП"

Бюджет Коми пополнился еще на 1,1 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета и направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Игорь Дягилев. По его словам, это беспрецедентная сумма, и Коми уступает по объемам лишь Санкт-Петербургу в СЗФО.

Глава ведомства подчеркнул, что последние два года все силы сферы здравоохранения направлены на победу над пандемией. Только на сегодняшний день под наблюдением медиков находится более 8 тысяч человек с ковидом.

Так, в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в республике задействовано 29 медицинских организаций, более 3 тысяч медицинских работников.

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