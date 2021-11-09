Воркутинка дала взятку бдительному врачу, который предупредил полицию

Фото: архив КП.

В Воркуте на даче взятки должностному лицу попалась 62-летняя местная жительница. Женщина хотела получить медицинские документы, чтобы быть ей признали процент утраты нетрудоспособности. Об этом сообщает СУ СК по Коми.

Как рассказывает пресс-служба ведомства, в июне этого года воркутинка пошла к врачу медучреждения. И тонко намекнула за определенную плату сделать ей необходимые документы с ложным диагнозом. Пенсионерка просила поставить ей диагноз с профессиональным заболеванием.

Врач выслушала пациентку и после приема сразу обратилась к правоохранителям. Теперь ситуация была на контроле у полиции. В очередной раз воркутинка пришла на прием к врачу и как только передала последней в конверте 50 тысяч рублей, тут же попалась. Ее действия пресекли сотрудники полиции.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Следователи собрали доказательную базу, дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми получила беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом