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Общество10 ноября 2021 7:15

В Сыктывкаре отправляют письма детей в резиденцию Деда Мороза

Источник:kp.ru
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Фото: Управление культуры администрации Сыктывкара

Фото: Управление культуры администрации Сыктывкара

Вновь в Сыктывкаре открылась «Почта Деда Мороза». Специальный домик для сбора детских писем сказочному волшебнику расположился на Стефановской площади.

График работы домика: с 12 до 19 часов. В это время ежедневно доброжелательные сотрудники будут собирать письма детей с их желаниями. После все конверты отправят в официальную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Сбор писем будет продолжаться до 31 декабря. Единственное условие – дети должны приходить только вместе со взрослыми.

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