Из-за неуверенной походки в Сыктывкаре мужчина отправится в колонию

Зато он сохранил честность Фото: Архив "КП"

Суд Сыктывкара рассмотрел дело 47-летнего уроженца Ростовской области. Мужчина работает вахтой и попался полицейским, когда возвращался домой через столицу Коми.

Все произошло в марте этого года, пишет прокуратура региона. Остановившись ненадолго в Сыктывкаре по пути домой, мужчина решил купить наркотики онлайн. Довольно быстро он по наводке продавца нашел закладку, часть запрещенных веществ принял тут же, а оставшееся рассовал по карманам и в сумку.

Однако он не смог пройти незамеченным мимо полицейских. Правоохранители заметили неловкую походку мужчины и спросили о причине его неустойчивости. В ответ вахтовик с кристальной честностью признался, что только что принял наркотики и еще с собой несет.

С учетом всех нюансов суд решил отправить мужчину на три года в колонию общего режима.

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