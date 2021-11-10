Азарт довел жителя Сыктывкара до колонии строгого режима

Туда он отправится на два года Фото: Архив "КП"

33-летний мужчина из Сыктывкара отправится в колонию строгого режима из-за тяги к ставкам на спорт. Житель столицы Коми не остановился даже перед законом и совестью, обманув близких людей.

Региональная прокуратура же квалифицировала действия мужчины как мошенничество. Началось все так: когда у сыктывкарца закончились деньги, он повесил онлайн-объявление о том, что изготавливает и собирает мебель на заказ. Первой клиенткой подозреваемого стала его подруга, которая даже внесла предоплату: 27 тысяч рублей. Аналогичным образом поступил и уроженец Усть-Кулома, доверившийся мошеннику, он отправил уже 39 тысяч рублей.

В реальности же никакой сборки мебели быть не могло, и подсудимый прекрасно об этом знал. Все полученные деньги мужчина слил в ставки на спорт.

По решению суда сыктывкарец возместил все убытки пострадавших. Теперь ему предстоит отбывать наказание в течение двух лет.

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