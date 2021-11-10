Глава Коми Владимир Уйба раскрыл истинную роль вакцинации от коронавируса

Из 398 заболевших ковидом за сутки в Коми всего 17 человек были привиты Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 9 ноября, было зарегистрировано 398 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 17 человек скончались в результате болезни (среди них нет ни одного вакцинированного). Такие данные привел глава республики Владимир Уйба. По его словам, жертв и большого количества инфицированных можно было бы избежать, будь пациенты вакцинированы.

- Из 398 заболевших ковидом за сутки в Коми всего 17 человек были привиты. Десять человек из них находятся на амбулаторном лечении, семь госпитализированы. Если бы мы все были привиты, то сегодня у нас было бы всего 17 заболевших. Вот роль прививки и уровень вакцинации. Его нужно усиливать и наращивать, - заявил Уйба.

Руководитель региона также сообщил, что власти сейчас не намерены открывать дополнительные места для ковид-пациентов. На это есть две причины, объяснил глава Коми.

- Запас коек в 20% остается. И необходимости в новых пока нет, поскольку это дополнительные средства и отражается на плановой госпитализации, - заключил он.

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