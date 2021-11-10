В Коми завоют сирены

В Коми проверят систему оповещения Фото: Архив "КП"

В Коми проверят систему оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Сирены завоют уже сегодня, 10 ноября, c 10:00 до 12:00. Жителей республики предупреждают о кратковременных запусках электросирен с последующей передачей по уличным громкоговорителям и проводному радио речевого сообщения.

Жителей Коми просят не пугаться громких звуков и проявить понимание.

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