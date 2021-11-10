В Коми две иномарки опрокинулись в кювет: пострадали женщины и ребенок

В Сыктывдинском районе Коми в ДТП пострадали две женщины. Фото: ГИБДД по Коми.

В Коми за последние сутки зарегистрировано 11 ДТП с материальным ущербом и три дорожно-транспортных происшествия с пятью пострадавшими. Два автомобиля в результате аварии опрокинулись в кювет. В Прилузье в кювет съехала Тойота, в Сыктывдинском районе – Рено. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Подробности сообщает ГИБДД по Коми.

В Прилузском районе авария случилась 9 ноября утром. Водитель Тойоты ехал по автодороге Чебоксары – Сыктывкар и не справился с управлением. В результате съехал с дороги в правый кювет и опрокинулся. Женщина 1981 года рождения и ребенок 2010 года рождения получили травмы, но от госпитализации отказались.

В Сыктывдинском районе водитель Рено утром двигался по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Так же не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. В этом авто пострадали две женщины 1969 года рождения и 1937 года рождения. Дамы получили травмы различной степени тяжести.

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