Сенатор от Коми Елена Шумилова обеспокоена проблемой пользования QR-кодов в сельской местности

Фото из личного архива Елены Шумиловой

Совет Федерации России разработает рекомендации и разъяснения для поддержки граждан в связи с эпидобстановкой. Об этом стало известно после высказанного беспокойства сенатором от Коми Елены Шумиловой на заседании верхней палаты парламента.

— Проблема в том, что не у всех жителей регионов есть доступ к качественной мобильной связи. Не редки случаи, когда сельчан обязывают преодолевать огромные расстояния в сотни километров от места проживания ради получения бумажной версии кода, — завила Шумилова.

Напомним, что на днях известную в Коми диско-бабушку отказались обслуживать в столовой в Усть-Куломском районе из-за отсутствия у нее QR-кода. Данный факт вызвал бурную реакцию в Сети. Жители республики были возмущены тем, что женщину отказались обслуживать.

— Многие из отдаленных сёл и деревень приезжают по нуждам: кому в больницу, кому в администрацию, да мало ли куда... Но как раньше в столовой уже не перекусить, — негодуют граждане.

В свою очередь добавим, что в нынешней редакции указа о повышенной готовности говорится, что с 8 ноября все организации, предоставляющие услуги в сфере общественного питания, должны обслуживать клиентов только после предъявления QR-кода.

Также отметим, что в республике сохраняется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет не прошедших полный курс вакцинации, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Напомним, что наряду с электронным QR-кодом действует и бумажный. Получить его можно в любом отделении МФЦ: вход туда открыт всем.

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