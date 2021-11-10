Житель Коми получил тюремный срок за обман друга на 4,5 тысяч рублей

Фото: архив КП.

В Коми вынесли приговор мошеннику, который обманом забрал у товарища деньги. Житель Сыктывдинского района получил срок за 4,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

Накануне Дня защитника Отечества 21 февраля этого года два соседа выпивали. Один излил душу, мол, никак не может устроиться на работу водителем, так как врач-нарколог не оформляет нужную медсправку. Второй поддержал товарища и сказал, что у него есть знакомый, который может эту справку оформить за 4,5 тысяч рублей. По рукам!

Денежка перекочевала из одного кармана в другой, но заветной справки бедолага так и не дождался. Звонил другу, писал, требовал, но когда не получил ответа, обратился в полицию.

В суде злоумышленник утверждал, что нет у него никакого знакомого, подделывающего справки, а все деньги он потратил на продукты. Причиненный ущерб потерпевшему возместил полностью.

Тем не менее, суд назначил мошеннику наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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