В Коми пятерка районов по наибольшему приросту ковид-зараженных остается неизменной

Фото: архив КП.

В Коми число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 390 случаев, 113 из которых приходится на Сыктывкар. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Таким образом, столица региона оставляет за собой лидирующую позицию в рейтинге самых заражённых городов и районов.

Второе место за собой сохраняет Ухта с 82 новыми фактами инфицирования. Третью строчку занимает Усинск: там у 33 горожан диагностирован COVID-19.

В пятерке лидеров также отмечены Воркута (+28) и Сосногорский район (+21). Всего выявлено ПЦР-тестированием 82 902 случая заболевания.

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