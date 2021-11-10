В Коми осудили 16 женщин за махинации с материнским капиталом

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Материнский капитал в очередной раз стал причиной судебного разбирательства. В столице Коми судьи вынесли приговор о мошенничестве с денежными средствами поддержки семей.

Как сообщает пресс-служба судов Коми, на протяжении шести лет, в 2012-2017 годах специалист кредитного кооператива, действуя в сговоре с семью риелторами, реализовывала незаконную схему обналичивания средств маткапитала.

Банда заключала фиктивные договоры купли-продажи недорогой недвижимости с привлечением заемных средств кооператива. Незаконными услугами воспользовались восемь владелиц сертификатов на маткапитал. Всего в махинациях с маткапиталом принимали участие 16 человек: специалист КПК «Вятская кредитная компания» и ее 15 сообщниц. Ущерб бюджету превысил 5 млн рублей.

- Суд вынес приговор. Специалисту кредитного кооператива суд назначил 4 года лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Сообщницы получили от полутора до двух лет лишения свободы условно с различными испытательными сроками. Осужденным риэлторам в качестве дополнительного наказания назначены штрафы, - говорится в сообщении пресс-службы судов Коми. Приговор не вступил в законную силу.

Уточняется, что иск прокуратуры Коми о взыскании с осужденных причиненного преступлением ущерба передан судом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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