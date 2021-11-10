Президент Путин поздравил сыктывкарку Анну Таскаеву с вековым юбилеем

Фото: мэрия Сыктывкара.

Президент России Владимир Путин поздравил сыктывкарку Анну Ивановну Таскаеву со столетним юбилеем, сообщает мэрия столицы Коми.

Юбилярша Анна Ивановна родилась в многодетной семье в маленьком селе в Сыктывдинском районе. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, а потом всю жизнь посвятила помощи людям - работала в сфере здравоохранения: сначала санитаркой, затем завхозяйством.

Телеграмму с поздравлениями и букет цветов от Президента столетней даме вручили сотрудники администрации Сыктывкара, пожелавшие бабушке позитива и бодрости духа.

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