Президент Путин поздравил сыктывкарку Анну Таскаеву с вековым юбилеем

Фото: мэрия Сыктывкара.
Президент России Владимир Путин поздравил сыктывкарку Анну Ивановну Таскаеву со столетним юбилеем, сообщает мэрия столицы Коми.
Юбилярша Анна Ивановна родилась в многодетной семье в маленьком селе в Сыктывдинском районе. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, а потом всю жизнь посвятила помощи людям - работала в сфере здравоохранения: сначала санитаркой, затем завхозяйством.
Телеграмму с поздравлениями и букет цветов от Президента столетней даме вручили сотрудники администрации Сыктывкара, пожелавшие бабушке позитива и бодрости духа.
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