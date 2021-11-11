В Сыктывкаре отменили четыре рейса в Египет

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Жители Сыктывкара не смогли вылететь в Хургаду. Сообщается, что четыре чартерных рейса в Египет были отменены. Об инциденте рассказали туристы республики изданию БНК.

Так, сегодняшний рейс в Хургаду отменил туроператор AnexTour. Уточняется, что остались только туры в Шарм-Эль-Шейх, ближайший из которых запланирован на 16 ноября.

Напомним, что туристам из Коми для вылета в африканскую страну требуется сертификат о прохождении полной вакцинации от COVID-19 двумя дозами «Спутник V» или отрицательный ПЦР-тест. Справка необходима всем прибывающим в возрасте 6+ лет.

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