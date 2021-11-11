Рассмотрение законопроекта о статусе столицы Коми перенесли на декабрь

Фото: Владимир Мальцев.

Законопроект о статусе столицы республики города Сыктывкара требует доработки. Так решили в Комитете по законодательству и местному управлению сегодня, 11 ноября.

Напомним, в начале этого года власти республики создали рабочую группу по подготовке нового регионального закона «О статусе столицы Республики Коми». Позже, в июле, законопроект был одобрен Общественным советом города. Но и сейчас остается очень много вопросов, на которые пока нет ответов, без которых законопроект принять нельзя. Речь идет о механизме финансовой поддержки муниципалитета: будет это отдельная строка в региональном бюджете или специально разработанная госпрограмма «Столица республики»?

К примеру, сегодня свои законодательные акты о статусе столицы имеют более 20 субъектов России. Единого стандарта нет, все отличаются. Последние два закона приняли Республика Карелия и Приморский край (в 2018 и 2019 годах соответственно). В Карелии к закону прилагается программа социально-экономического развития Петрозаводска, а в Приморье – выделяется дополнительное финансирование под конкретные крупные региональные мероприятия.

В результате обсуждений было решено перенести рассмотрение законопроекта, доработать его и вынести на декабрьскую сессию. И провести в следующем году аудит всех муниципальных образований и по каждому разработать актуальную программу развития на перспективу.

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