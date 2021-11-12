В Коми четвертый день ищут 58-летнего Владимира Рябова без фаланги пальца

Фото: Лиза Алерт

В Усинске без вести пропал 58-летний мужчина по имени Владимир Рябов. За его поиски принялись волонтеры отделения «Лиза Алерт» в Коми, и добровольцам нужна помощь жителей.

Об обстоятельствах исчезновения мужчины известно мало: сообщается только то, что о нем ничего не было слышно с 8 ноября. Он вышел в магазин и пропал... С учетом прошедшего времени с момента исчезновения мужчины он сейчас может находиться в любой точке города и республики.

Владимира можно узнать по голубым глазам и русым волосам. Кроме того, пропавший ростом около 178 сантиметров и среднего телосложения. Из дома он вышел в синей куртке и такого же цвета штанах. Особая примета: отсутствует фаланга большого пальца на левой руке.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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