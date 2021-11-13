В Ухте стихийное кладбище домашних животных ликвидируют до конца года

В Коми ликвидируют кладбище домашних животных.

В Коми планируют ликвидировать несанкционированное кладбище домашних животных. На эти цели подрядчик потратит чуть больше 437 тысяч рублей.

Напомним, стихийное кладбище домашних любимцев в Ухте в районе проспекта Зерюнова возникло несколько лет назад. Сюда жители города друг за другом приносили упокоиться своих питомцев.

Недавно местные власти провели аукцион, по итогам которого победителем стал индивидуальный предприниматель. Ему предстоит убрать захоронения в районе Зерюнова. Трупы зверушек, порядка 120 точек, кремируют на территории полигона строительных отходов в 14 км от Ухты.

Кроме того, подрядчик проведет выемку грунта, почву дезинфицирует, участки земли планируется рекультивировать (в почву добавят песчано-торфяную смесь и посеют многолетние травы) и благоустроить. Планируется, что все работы будут выполнены до конца 2021 года, точнее, в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Ранее сообщалось, что ухтинцы, в свою очередь, нашли другое место для захоронения домашних животных – Успенское кладбище.

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