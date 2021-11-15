С Сыктывдинского района Коми сняли ограничения на вывоз свиней

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С 13 ноября на территории Сыктывдинского района сняты ограничения на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание. Об этом говорится в Указе главы Коми.

Региональный Минсельхоз напоминает, что согласно федеральным ветеринарным правилам содержание свиней в ЛПХ и малых хозяйствах будет возможным только через 1 год после снятия карантина. При этом в свободных помещениях до истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных, например, птиц.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону Минсельхоза Республики Коми: (8212) 255-440 (добавочные 1400, 1411).

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